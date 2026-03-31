Manisa'da 4 aile ferdini öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve üç aile ferdini öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ömer Coşkun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ömer Coşkun'un suçunu itiraf ettiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Süleyman Coşkun'un savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, Caner S. isimli şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

