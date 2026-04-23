Manisa'da 28 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 5 ayrı suçtan hakkında toplam 28 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında A.K. (31) isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında; 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma', 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Silahla Tehdit' olmak üzere toplam 5 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi. Hakkında 28 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan A.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
