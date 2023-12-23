Üye Girişi
Haberler

Manchester Havalimanı'nda Pia Fırtınası nedeniyle zorlu iniş

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle savrulurken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

- Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu

MANCHESTER - İngiltere'nin Manchester Havalimanı'na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle savrulurken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

İngiltere'de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Manchester Havalimanı'nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı zor anlar yaşadı. Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manchester Havalimanı Pilot Olaylar 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 23 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu? THY iptal olan seferler! 24 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 22 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 22 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? Manchester City - Fluminense maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Rize'de petrol mü bulundu, Çayeli'nde petrol mü bulundu? Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester City - Fluminense maçı CANLI izle! Manchester City - Fluminense maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title