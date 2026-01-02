Haberler

Antalya'da virajı alamadı, palmiye ağacına çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, virajı alamayan bir otomobil palmiye ağaçlarına çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine virajı alamayan otomobilin orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyük Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki F.C.'nin kullandığı 07 BEG 920 plakalı otomobilin Hafız Hoca Mezarlığını geçtiği sırada virajı alamayarak refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

