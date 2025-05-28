Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı yönüne seyreden Selvinaz D.'nin kullandığı 07 BPT 221 plakalı motosiklet, 8085 Sokak kesişiminde Fırat B.'nin kullandığı 07 BUA 031 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosikletli sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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