Haberler

Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda 30 bin dolu makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün ve 274 adet nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda, 30 bin adet dolu makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün ve 274 adet nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen bir işletmede arama gerçekleştirildi. Aramada, 30 bin adet dolu makaron, 274 adet nargile tütünü ve 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Günün şok haberi! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek duyurdu: ABD'yi yıkıma uğratacak

İran'lı üst düzey komutan 'yeni strateji' diyerek ilan etti
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Ünlü çiftin kızı denizde! Sevimli halleri mest etti