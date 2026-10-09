Maltepe'de enkaz altındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni 25 saat sonra çıkarıldı

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Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan, 25 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden İnan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.

Enkaz altında kalan son kişi de çıkarıldı

Arama kurtarma ekiplerinin 25 saat süren çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan çıkarıldı. İnan'ın enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar böyle görüntülendi. Son kişinin de çıkarılmasıyla birlikte enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı