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Tekirdağ'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan seferber oldu

Tekirdağ'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan seferber oldu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 80 dekar alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Teteköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, arazözler ve destek ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz ve 10 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 80 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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