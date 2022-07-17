Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 380 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 380 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu. Yangın, ilçeye bağlı Sırtbey Mahallesi Çoraklar mevkiinde meydana geldi. Recep Keskin, Nevzat Köse, İsmail Öztürk, Osman Baykurt, Recep Bayır, Kadir Öztürk, Recep Özer ve Hamza Tezcan'a ait ayrı ayrı tarlalarda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında toplamda 380 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (Erdi Kuru/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.