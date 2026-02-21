Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayın zanlıları D.B. ile A.T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı