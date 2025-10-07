Malatya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aspuzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 38 JP 427 plakalı hafif ticari araç, M.E. yönetimindeki 44 DD 045 plakalı otomobil ile M.Ö.'nün kullandığı 27 LE 385 plakalı otomobil ve Ü.S.K. idaresindeki 34 EH 4709 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.E. ile B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA