Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Binlerce Kenevir Bitkisi ve Esrar Ele Geçirildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerine ait 3 bin 147 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu ve 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 147 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı planlı istihbari çalışmalar neticesinde Pütürge ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 bin 147 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 632 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayda 1 kişi gözaltına alındı. - MALATYA