Malatya'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Malatya'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı
Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kontrolden çıkarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dursunlu Mahallesi Başpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, F.Y. idaresindeki 44 AP 975 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü F.Y ile traktörde bulunan H.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

