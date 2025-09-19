Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kamyon ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Doğanşehir- Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan H.T. (55) idaresindeki 01 GG 029 plakalı kamyon ile İ.K. (25) yönetimindeki 48 JT 857 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.