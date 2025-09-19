Malatya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Malatya -Adıyaman karayolu Doğanşehir- Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan H.T. (55) idaresindeki 01 GG 029 plakalı kamyon ile İ.K. (25) yönetimindeki 48 JT 857 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA