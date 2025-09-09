Malatya'da Suç Oranlarında Ciddi Düşüş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Terör, düzensiz göç, uyuşturucu, organize suç, kaçakçılık ve asayiş olaylarına ilişkin detaylı bilgileri açıklayan Vali Yavuz, "Malatya genelinde suç oranlarında ciddi düşüşler yaşandı. Şehir daha huzurlu bir kent haline geldi" dedi.

Teröre 49 operasyon, 12 tutuklama

Vali Yavuz, yılın ilk sekiz ayında terör örgütlerine yönelik 49 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kişi tutuklandı. 2024 yılına göre operasyon sayısında düşüş yaşandığını kaydeden Yavuz, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" dedi.

Düzensiz göçte dikkat çeken azalma

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 40 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, gözaltına alınan 58 organizatörden 9'unun tutuklandığını 13'ünün ise adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek, aynı dönemde 420 düzensiz göçmen yakalanırken, bu sayının 2024'te 598 olduğunu göç baskısında ciddi oranda düşüş gözlemlediklerini söyledi.

Narkotik operasyonlarında 368 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 613 operasyon yapıldığını kaydeden Vali Yavuz, "Bin 895 zanlı gözaltına alındı, 368 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 26 bin 751 gram metamfetamin, 261 bin 485 adet sentetik ecza, 16 bin 356 gram esrar, 22 bin 216 gram skunk, 7 bin 406 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 218 adet uyuşturucu hap, bin 308 kök kenevir ve 808 gram GHB ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik yoğun baskımız sürecek" dedi.

Organize suç örgütlerine darbe

Vali Yavuz, kentte yılın ilk sekiz ayında 13 organize suç operasyonu gerçekleştirildiğini kaydederek, " Bu operasyonlarda 106 kişi gözaltına alındı, 68'i tutuklandı. 47 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 2 uzun namlulu silah ve bin 159 adet fişek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede 133 operasyon

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 133 operasyon düzenlendiğini aktaran Vali Yavuz, "155 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı. Özellikle kaçak alkol başta olmak üzere birçok ürünle ilgili mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz" dedi.

Asayiş olaylarında yüzde 14,1'lik düşüş

2025'in ilk sekiz ayında Malatya'da 16 bin 569 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Yavuz, "Bu rakam 2024'te 19 bin 304, 2023'te 16 bin 381, 2022'de ise 18 bin 566 olarak kayıtlara geçmişti. 2024'e göre yüzde 14,1, 2022'ye göre de yüzde 10,7'lik bir düşüş yaşandı" ifadelerini belirtti.

Evden hırsızlık yüzde 79, konut ihlali yüzde 76 azaldı

Evde hırsızlık olaylarından önemli bir düşüş yaşandığını aktaran Vali Yavuz," Evden hırsızlık olayları 2025'te 203 olarak gerçekleşirken bu sayı 2024'te 334, 2023'te 979, 2022'de 585 idi. Buna göre 2023'e kıyasla yüzde 79,2, 2022'ye göre ise yüzde 65,3'lük bir düşüş yaşandı. Konut dokunulmazlığı ihlalinde ise 2022 yılına mukayese ile yüzde 76,2 oranında azalma kaydedildi" şeklinde konuştu.

Kişilere karşı suçlarda da düşüş

Vali Yavuz, 2022 ile 2025'in ilk sekiz ayı karşılaştırıldığında hakaret suçları yüzde 43,9, tehdit yüzde 36,3, kasten öldürme yüzde 31,2, kasten yaralama yüzde 6,2, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma yüzde 66, huzur ve sükün bozma yüzde 49,7, cinsel taciz yüzde 19 oranında azalmanın yaşandığını söyledi.

4 bin 921 aranan şahıs yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 921 kişi, emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Vali Yavuz, Emniyet ve jandarma birimlerinin siber suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda ise 3 bin 466 dijital inceleme yapıldığını belirtti.

Trafik güvenliğinde denetim ve eğitim vurgusu

Trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlerin artırıldığını kaydeden Vali Yavuz, "Denetim önemli ama eğitim olmadan başarı elde edilemez" diye konuştu. - MALATYA