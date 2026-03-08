Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama


Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi, 101 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
