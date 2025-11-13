Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, 10 Kasım Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyükmustafapaşa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda bekleyen M.D. (70) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu el ve bacak kısımlarına mermi isabet eden M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 zanlıyı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA