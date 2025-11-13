Haberler

Malatya'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da kaldırımda bekleyen 70 yaşındaki M.D., silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Malatya'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, 10 Kasım Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyükmustafapaşa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda bekleyen M.D. (70) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu el ve bacak kısımlarına mermi isabet eden M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 zanlıyı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan "VAR" yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.