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Malatya'da Şiddetli Dolu Yağışı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'da bir süredir belirli aralıkla devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahallesi'nde yer yer doluya dönen şiddetli yağış sonrası yollar beyaza büründü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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