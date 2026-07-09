Malatya'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangında motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı