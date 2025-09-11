Malatya'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 16 Bin 786 Adet Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta ve içerisindeki iki şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 16 bin 786 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayda, gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA