Malatya'da Şantiyede İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Malatya'da bir şantiyede çalışırken spiral makinesiyle demir profil kesen işçi, makinenin kontrolünü kaybederek elini yaraladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir şantiyede spiral makinesiyle demir profil kestiği sırada elini yaralayan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir profil kesimi yapan işçi spiral makinesinin kontrolünü kaybederek elinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla hastaneye götürülen yaralı işçi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

