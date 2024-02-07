Malatya'da Sanayi Sitesindeki Blok Çöktü

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 dükkanın bulunduğu blok gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralananın olmadığı olayda 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken enkaz altında kalan iş makinelerini çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA