Malatya'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran ve bu silahların tamiratı ile ticaretini yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran ve bu silahların onarım, tamirat ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 adet tabanca üst kapağı, 22 adet tabanca şarjörü, 7 adet tabanca iskeleti, 32 adet fişek ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği parçası ve tamirat-bakım malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA