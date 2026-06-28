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Malatya'da emniyet frekanslarını dinleyen 6 şüpheliye operasyon

Malatya'da emniyet frekanslarını dinleyen 6 şüpheliye operasyon
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Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, amatör telsizlerle emniyet frekanslarını dinleyip kendilerini polis olarak tanıtan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda telsiz ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, amatör telsizler aracılığıyla emniyete ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli olarak tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda telsiz ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; bazı şahısların hobi amaçlı kullanılan amatör telsizler aracılığıyla Emniyet Teşkilatı'na ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda emniyet personeli oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 50 adet el telsizi, 15 adet masa tipi telsiz, 5 adet telsiz frekans ayar cihazı ile 1 adet mors alfabesi cihazı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet suçu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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