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Malatya'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs gece saatlerinde çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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