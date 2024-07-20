Malatya'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aninden alev alan otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç motor kısmında aniden alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olaya hızlıca müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda, araçta kısmi maddi hasar meydana geldi. - MALATYA