Malatya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.A. (32) idaresindeki 34 ADJ 492 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
