Malatya'da Otizmli Genç Kayıp

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otizmli 17 yaşındaki Elif Yakut'tan sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Polis ve yakınları kayıp çocuğu bulmak için seferber oldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki otizmli Elif Yakut, saat 11.00 sıralarında evden ayrıldı. Çocuktan yaklaşık 5 saattir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, aile fertleri de arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saattir kayıp olan çocuğun bulunması için mahalle genelinde arama çalışmaları devam ediyor.

Elif Yakut'un dedesi Ömer Yakut, torununu gören ya da yerini bilen vatandaşların durumu en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi. - MALATYA