Malatya'da Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.G. yönetimindeki 44 BL 251 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve M.Ö. yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

