Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi İkizce 1 Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, Z.K.'nın kaldığı konteynere gelen B.Y., kadının kendisiyle gelmesini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., yanında getirdiği tabanca ile konteynere ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgede bulunan Y.P. kolundan yaralandı. Olay sonrası B.Y. geldiği araçla bölgeden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.P., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir adet boş kovan bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA