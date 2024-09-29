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Malatya'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Malatya'da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanda komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda N.Ö. ağır yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.U.'nun bıçak darbelerine maruz kalan N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak bulurken, olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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