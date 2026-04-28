Malatya'da kendini konteynere kilitleyen genç polisi alarma geçirdi

Malatya'da kendini konteynere kilitleyen genç, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altında olması gereken U.I., (25) hastaneye gitmeyerek kendisini konteynere kilitledi. Durumu bildirmek üzere bölgeye gelen polis ekiplerine hastaneye gitmek istemediğini ve ayakta tedavi olmak istediğini söyleyen şahıs ekiplere direndi. Yanında benzer durumda bir kadının da bulunduğu öğrenilen U.I., olay yerine psikiyatri doktoru talep etti. Bunun üzerine bir 112 çalışanına çelik yelek giydirilerek şahısla görüşmesi sağlandı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen U.I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı