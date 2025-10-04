Haberler

Malatya'da Kayısı Bahçesinde Obruk Oluştu

Malatya'da Kayısı Bahçesinde Obruk Oluştu
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kayısı bahçesinde yaklaşık 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Olayda kimseye zarar gelmediği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bir anda çökme yaşandığını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olaya dair açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi

Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
