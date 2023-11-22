Malatya'da kayıp olarak aranan kişi öldürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi bir iş yerinde bulundu. İ.T'nin silahla vurulduğu tespit edildi ve soruşturma devam ediyor.

Malatya'da kayıp olarak aranan bir kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde dün M.T, babası İ.T'nin (50) üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktığını ancak bir daha haber alamadıklarını beyanla emniyete kayıp başvurusu yaptı.

Emniyet ekiplerinin çalışmasında, İ.T'nin cesedi bir iş yerinde bulundu.

Silahla vurulduğu tespit edilen İ.T'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.