Malatya'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kontrolü kaybeden hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye de çalışma yapan N.A. idaresindeki 63 AJZ 208 plakalı hafriyat kamyonu sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

