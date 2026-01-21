Haberler

Malatya'da kafede silahlı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Malatya'da bir kafede meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada A.Ç. ismindeki bir kişi yaralandı. Kavga sırasında V.G. tarafından açılan ateş sonucunda yaralanan A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi V.G. silah ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da bir kafede çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı'na yakın bir bölgede bulunan kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafede bulunan A.Ç. ile V.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.G.'nin açtığı ateş sonucu A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı A.Ç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi V.G., olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

