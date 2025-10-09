Haberler

Malatya'da İnşaatta Kafasına Malzeme Düşen İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, kafasına malzeme düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
