Malatya'da İnşaatta Kafasına Malzeme Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalıştığı inşaatta kafasına malzeme düşen işçi yaralandı.

Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi, kafasına malzeme düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA