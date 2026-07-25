Haberler

Malatya’da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Malatya’da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Malatya'da iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Dilek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki 44 AGM 916 plakalı hafif ticari araç ile 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir kısmı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor