Malatya'da Hırsızlık Zanlılarıyla İşçiler Arasında Kovalamaca: Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde güçlendirme çalışması yapan işçilerle hırsızlık zanlıları arasında yaşanan kovalamacada bir işçi, zanlıların açtığı ateş sonucu yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçiler ile hırsızlık zanlıları arasında yaşanan kovalamacada bir işçi, hırsızlık zanlıların açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen 2 kişi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

