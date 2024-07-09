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Malatya'da Hırdavat Ürünlerinin Satıldığı Konteyner Çarşısında Yangın Çıktı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan hırdavatçı dükkanında yaşanan patlama sonucu çıkan yangın, konteyner çarşısında büyük hasara yol açtı. Yangından etkilenen esnaf, geriye kalan mallarını kurtarmaya çalışıyor.

Malatya'da hırdavat ürünlerinin satışının yapıldığı konteyner çarşıda çıkan yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf yangından geriye kalan mallarını kurtarmaya çalışıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bölgede faaliyet gösteren hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Konteynerler içerisinde bulunan yanıcı maddelerinde tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile gökyüzü alevlere teslim oldu. Polis ekiplerinin TOMA'larla destek verdiği yangın gece yarısı kontrol altına alınarak söndürülürken çok sayıda işyeri kullanılmaz hale geldi.

Günün ilk ışıkları ile işyerlerindeki geriye kalan sağlam ürünleri toparlamaya çalışan bölge esnafı zararlarının büyük olduğunu belirterek, üzgün olduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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