Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kontrolden Çıktı: 4 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra cadde üzerindeki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 KS 076 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan ağaçlara, ardından da yol kenarında yer alan konteyner iş yerlerine çarptı. Kazada 4 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA