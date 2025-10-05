Haberler

Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, 4 İş Yeri Hasar Gördü

Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, 4 İş Yeri Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, ağaçlara çarptıktan sonra iş yerlerine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü kurtulurken, 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki iş yerlerine girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 KS 076 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından yol kenarında bulunan konteyner iş yerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 iş yeri ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralındı. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.