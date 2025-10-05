Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, 4 İş Yeri Hasar Gördü
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, ağaçlara çarptıktan sonra iş yerlerine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü kurtulurken, 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki iş yerlerine girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 KS 076 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından yol kenarında bulunan konteyner iş yerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 iş yeri ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralındı. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA