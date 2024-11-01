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Malatya'da Feci Kaza: 2 Ölü

Malatya'da Feci Kaza: 2 Ölü
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçan otomobil yanarak küle döndü. Kazada 24 yaşındaki sürücü ve 30 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçan otomobil yanarak küle döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazıhan istikametine seyir halinde olan Berat Şahintürk (24) idaresindeki 44 ABB 728 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine devrildi. Feci kazada alev alan otomobil yanarak küle dönüşürken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Nahide Zeyveli (30) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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