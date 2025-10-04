Malatya'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA