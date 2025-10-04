Haberler

Malatya'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir düğün salonunda meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Malatya'da bir düğün salonunda arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da sel! Yollar ve dükkanları su bastı, vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor

Şehir sular altında! Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.