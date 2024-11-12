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Malatya'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kameralarında

Malatya'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kameralarında
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir sitede meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık zanlısı, 60 saniye içinde çaldığı bisikletle olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine polis tarafından bulunan bisiklet sahibine teslim edildi.

Malatya'da, bir sitede meydana gelen bisiklet hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık zanlısı 60 saniyede çaldığı bisiklete binerek siteden uzaklaşırken, şikayet üzerine polis tarafından bulunan bisiklet sahibine teslim edildi.

Olay, 8 Kasım Cuma gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimoza Sokak içerisinde bulunan bir siteye giren iki kişi apartman önünde park halinde olan çok sayıda bisikletin bulunduğu alana yönelerek bölgede birkaç tur attıktan sonra gözlerine kestirdikleri bir bisiklete binerek gözden kayboldu.

Hırsızlık anının saniye saniye kameralara yansıdığı olayda şikayet üzerine polis tarafından çalışma başlatılırken, bulunan bisiklet sahibine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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