Malatya'da bir şahıs arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı

Malatya'da bir şahıs, görüşmek için çağırdığı arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşı S.R.'yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı. Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabanca ile S.R.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. - MALATYA