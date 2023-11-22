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Malatya'da Bahçede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma sürüyor.