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Babasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası

Babasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
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Malatya'da babasını bıçaklayarak öldüren Mert Mutlu, haksız tahrik indirimiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi.

Malatya'da, babasını bıçaklayarak öldüren sanık, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mert Mutlu, annesiyle boşanmış olan ve birlikte yaşadığı babası 55 yaşındaki Mahmut Nedim Mutlu ile evde yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdü. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındı. Hastane tarafından hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirildi.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderildi. Üst Kurul tarafından hazırlanan raporda da, mental bozukluk nedeniyle 7 yaşından itibaren tedavi gördüğü belirtilen sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ifade edildi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mert Mutlu'yu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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