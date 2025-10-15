Haberler

Malatya'da Asansör Montajı Yapan İşçi 3 Metre Düşerek Ağır Yaralandı

Malatya'da Asansör Montajı Yapan İşçi 3 Metre Düşerek Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir apartmanda asansör montajı yapan işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçiye sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. R.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Malatya'da 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan bir işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan R.K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor

Ünlü iş insanı tarih verip açık açık uyardı: Bizi felaket bekliyor
Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz

Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.