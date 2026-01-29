Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Malatya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Y., "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.Y. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MALATYA